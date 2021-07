Immobilien : Vatikan: Prozess um Millionenverluste bei Immobiliendeal

Mit einem fehlgeschlagenen Deal soll der Vatikan Millionen beim Kauf einer Immobilie in London verloren haben. Den Ermittlern offenbart sich ein Netz aus krummen Deals und Machenschaften.

Vatican City | Der Vatikan hat nach dem verlustreichen Kauf einer Luxusimmobilie in London einen Prozess gegen neun Männer und eine Frau eröffnet. Das Verfahren startete am Dienstagmorgen in einem Saal in den vatikanischen Museen. Erstmals sitzt auch ein Kardinal auf der Anklagebank. Die Beschuldigten müssen sich unter anderem wegen Veruntreuung, Geldwäsche und B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.