Umweltministerin Schulze im Interview : "Wir können die Fässer ja nicht auf den Mond schießen"

Brauchen wir Atomkraft als CO2-freie Stromquelle? Umweltministerin Svenja Schulze erteilt Rufen nach längeren Laufzeiten eine kategorische Absage. Die Union führe eine "Phantomdebatte", sagt sie im Interview mit unserer Redaktion.

von Tobias Schmidt

25. Januar 2020, 01:00 Uhr

Von Landwirten fordert die SPD-Politikerin, ihren Widerstand gegen mehr Insektenschutz aufzugeben. Sonst müssten Bauern bald Bienen einkaufen, die ihre Pflanzen bestäuben. "Das kann niemand wollen". An alle Hobbygärtner appelliert die 51-jährige Düsseldorferin: "Wer seinen Rasen auch einmal wachsen lässt, hilft der Natur."

Das Interview im Wortlaut:

Frau Schulze, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert, über längere Laufzeiten für Atommeiler nachzudenken, um CO2 zu sparen. Denken Sie darüber nach?



Nein, warum sollte ich? Es gibt gesellschaftlichen Konsens, dass wir aus der Atomkraft aussteigen, und das ist gut so. Wir haben Atomstrom für drei Generationen gehabt. Das Ergebnis: 30.000 Generationen werden mit den Hinterlassenschaften zu kämpfen haben. Die Lagerung des strahlenden Mülls stiftet Unfrieden und verschlingt Unsummen. Wir können die Fässer ja nicht auf den Mond schießen. Aber wir können nachhaltig und umweltfreundlich Strom aus Wind und Sonne gewinnen. Warum also am teuren Risikostrom festhalten? Herr Kretschmer führt eine Phantomdebatte.

Arnulf Hettrich





In Frankreich wurde der CO2-Ausstoß dank Atomkraft halbiert. Von China über Indien bis Afrika wird der Energiebedarf explodieren. Ohne Kernkraft heißt das auf absehbare Zeit: Volldampf für Kohle. Dann wird es auf der Erde noch wärmer.

Genau das wollen wir nicht! Wir wollen maximalen Rückenwind für die Erneuerbaren. Darum helfen wir Entwicklungsländern dabei, Wind und Sonnenenergie auszubauen. Das ist nicht nur klimaneutral, sondern inzwischen auch günstiger als Kohleverstromung. Wir haben in Deutschland bereits mehr als 40 Prozent Ökostrom-Anteil, viele andere Länder liegen aber noch weit unter ihren Möglichkeiten. Deshalb ist es so enorm wichtig, dass Deutschland zeigt, wie es geht: Wie mit Erneuerbaren Wohlstand erreicht und gehalten werden kann. Und wie das auch in einem Industriestaat möglich ist. Das Pariser Klimaschutzabkommen ist in Kraft. Also: Alle müssen ihre C02-Emissionen senken!

Der Widerstand gegen Windkraft hierzulande ist aber riesengroß. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch hat Bürgern eine finanzielle Belohnung in Aussicht gestellt, wenn sie Windräder vor der Haustür akzeptieren. Wann kommt das Windbürgergeld?

Wir müssen die Akzeptanz für die Windkraft erhöhen. Daran führt kein Weg vorbei, denn ohne Windkraftausbau können wir unsere CO2-Reduktionsverpflichtungen nicht einhalten. Der Anspruch ist berechtigt, dass die Bürger und Kommunen mehr davon profitieren sollen, wenn solche Anlagen in der Nähe stehen. Die SPD schlägt deshalb vor, dass die Gemeinden am Umsatz von Windparks beteiligt werden. Es sollten besonders die Kommunen belohnt werden, die auf 1000-Meter-Abstandsregeln verzichten.





Patrick Pleul





Also doch keine direkten Zahlungen für diejenigen, denen Windmühlen vor die Haustür gestellt werden?

Ein konkretes Konzept dazu kenne ich nicht. Ich hätte viele Fragen, wie das genau umgesetzt werden könnte. Sollte sich die Prämie nach dem exakten Abstand des Hauses zum Windrad bemessen? Wie soll das verwaltet werden, ohne den Datenschutz zu verletzen? Was ist, wenn die Menschen umziehen? Lassen sich solche Zahlungen auf Windräder beschränken oder zahlen wir in Zukunft auch für Belastungen durch Verkehrswege oder Fabriken? Ich habe da ehrlich gesagt meine Bedenken. Konzepte für die Beteiligung von Kommunen liegen hingegen auf dem Tisch und können zeitnah umgesetzt werden.

Viele Bürger hätten vermutlich lieber Direktzahlungen als eine neue Gemeindebibliothek, oder?

Einspruch! Es geht nicht nur um eine neue Bibliothek. Die Bürger profitieren enorm, wenn die Kommune ausreichend Geld hat. Ob kostenlose und gute Kinderbetreuung, Sportanlagen, Schwimmbäder oder Straßen ohne Schlaglöcher: Eine gute Gemeindefinanzierung kann den Alltag der Menschen ganz direkt verbessern.

Liegt die Windkraft-Flaute wirklich nur an der fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz?

Es ist ein Fiasko, dass der Windkraftausbau so stark ins Stocken geraten ist. Das Problem sind nicht nur Anwohnerklagen. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Bevölkerung hinter dem Ausbau der erneuerbaren Energien steht. Wegen der vielen Diskussionen ist die Verunsicherung der Investoren groß. Wirtschaftsminister Peter Altmaier muss deshalb ganz schnell für klare Rahmenbedingungen sorgen. Dass er so lange diskutiert hat, hat zur Verunsicherung beigetragen und viel Zeit gekostet. Das geht so nicht weiter.

"Peter Altmaier muss die Novelle für das Erneuerbare-Energien-Gesetz so schnell wie möglich auf den Tisch legen, damit die Politik endlich für mehr Planungssicherheit sorgt." Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD)





Viele Bundesländer haben längst eigene Abstandsregelungen. Bundesweite Windmühlen-Bannmeilen von einem Kilometer schon um kleinste Siedlungen herum würden die Windkraft abwürgen und sind überhaupt nicht notwendig. Dringend benötigte Fläche für den Ausbau der Windenergie würde wegfallen, das wäre Wahnsinn. Für mich ist es nicht vollstellbar, dass wir mit den Abstandsregeln bei fünf Häuschen anfangen. Da kann die SPD nicht mitgehen.



Das hört sich nach Koalitionskrach an .

Deutschland braucht den Ausbau der Erneuerbaren und keine neuen Blockaden. Das Land braucht mehr Windkraft an Land und auf dem Meer und keine Bannmeilen. Wir haben uns in der Koalition geeinigt, den Ausbau der Windkraft zu beschleunigen. Die Wende schaffen wir aber nur, wenn wir dafür den notwendigen Raum schaffen. Es wäre schön, wenn das auch in der Union endlich alle begreifen.

Wo sind denn die Leitungen, um den Strom von Nord nach Süd zu bringen, wenn die Windkraft wieder anziehen sollte?

Auch das ist eine Großbaustelle, auf der viel mehr Tempo gemacht werden muss. Deswegen ist es richtig, dass wir die Planungsverfahren jetzt beschleunigen. Insgesamt müssen wir bedenken, dass moderne und neue Leitungen Teil des grundlegenden Umbaus unserer Energieversorgung sind. Wir brauchen sie, damit Wind- und Sonnenenergie so effizient wie möglich genutzt werden können und um gleichzeitig das Klima zu schützen.

Jens Büttner/dpa





Selbst wenn sich Deutschland abschaltet, wird das das Weltklima kaum beeinflussen…

Aber wir können, ja wir müssen wieder zum internationalen Vorreiter werden. Das wäre auch ein wichtiger Schub für unsere Industrie. Schon heute haben deutsche Unternehmen einen Anteil von 14 Prozent am globalen Markt für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz. Wenn deutsche Unternehmen die ersten sind, die Stahl herstellen, für den kein oder nur wenig CO2 freigesetzt wird, wäre das ein entscheidender Standortvorteil. Glauben Sie mir: Die globale Nachfrage nach solchen Produkten wird bald gewaltig sein.

Vom Klimaschutz zum Insektenschutz: Die Bauern laufen weiter Sturm gegen strengere Pestizidauflagen. Werden Sie ihnen noch entgegenkommen?

Das Insektenschutzprogramm ist vom Kabinett angenommen und wird nun Schritt für Schritt umgesetzt. Wichtig für die Bauern: Es gibt nicht nur Auflagen, sondern auch eine massive Unterstützung. Schon ab diesem Jahr stellt der Bund 50 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Zusammen mit den Mitteln der Länder sind das 85 Millionen Euro, um Landwirtinnen und Landwirte beim Insektenschutz zu unterstützen.

Unabhängige Experten warnen, durch den Schutz von Biene und Maikäfer werde bald noch mehr Bauern und Winzern das Wasser bis zum Hals stehen.

Wirklich? Was würde passieren, wenn die Landwirtschaft, wenn Obst- und Weinbauern keine Bestäuber mehr hätten? Die Insektenpopulationen sind in den letzten Jahrzehnten schon um mehr als 70 Prozent geschrumpft. Wenn der Rückgang ungebremst weiterginge, dann wäre die Landwirtschaft bald am Ende. Dann müssten die Bauern dafür bezahlen, dass Bienenschwärme zum Bestäuben zu ihnen gebracht werden. Das kann niemand wollen. Und das will auch niemand!

Ingo Wagner





Wie relevant ist der Pestizid-Verzicht von Hobbygärtnern?

Haus- und Kleingärten mit hoher Strukturvielfalt können ein ganz wichtiger Lebensraum für Insekten sein. Ein Hobbygärtner, der etwas auf sein gärtnerisches Können gibt, sollte darum keine Pflanzenschutzmittel einsetzen. Schließlich gibt es für Hobbygärtner viele nicht-chemische Lösungen. Und der Zweck privater Gärten wird durch einen Verzicht auf Pflanzenschutzmittel nicht eingeschränkt. Letztlich sind solche Gifte ja auch für uns Menschen nicht gesund. So kann jeder Einzelne seinen Beitrag zum Insektenschutz leisten. Wer heimische Pflanzen in den Garten oder auf seinen Balkon stellt, Fassaden begrünt, seinen Rasen auch einmal wachsen und blühende Beikräuter stehen lässt, hilft ebenfalls der Natur und schafft Lebensraum. Was die Natur nicht braucht, sind die sogenannten Gärten des Grauens. Wer seine Grünflächen betoniert oder zu Steinwüsten umwandelt, trägt dazu bei, dass es immer weniger summt und brummt.

Für Betroffenheit an unseren Küsten sorgten die 30 verendeten Schweinswale. Ist inzwischen geklärt, ob die Wale durch die Sprengung von Weltkriegs-Minen getötet worden sind?

Die Munition, die noch auf dem Meeresgrund lagert, ist ein riesiges Problem. Die meisten Minen und Bomben galten zwar bisher als ungefährlich für Mensch und Umwelt. Aber es gibt auch Schwerpunkte mit Belastungen durch Schadstoffe. Wir untersuchen das fortwährend und handeln, um jede Gefahr auszuschließen. Allerdings wird wohl niemand jemals die gesamten Munitionsreste bergen oder unschädlich machen können. Wodurch die Schweinswale getötet wurden, wird jetzt von der tierärztlichen Hochschule in Hannover untersucht. Es ist sehr aufwendig, festzustellen, ob Minensprengungen durch die Bundeswehr die Todesursache waren. Die ersten Ergebnisse erwarten wir nicht vor Ende Februar. Wir gehen der Sache auf den Grund, damit so etwas in Zukunft vermieden werden kann.