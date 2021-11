FDP-Chef Lindner im Check : Umstrittene These: „Keine Wirksamkeit“ von Ausgangssperren?

FDP-Chef Lindner zufolge soll die Wissenschaft keine Wirksamkeit von Ausgangssperren festgestellt haben. Stimmt das?

Berlin | Gegen die rasante Ausbreitung des Coronavirus ist Deutschland in der Vergangenheit unter anderem mit Ausgangssperren vorgegangen. Jetzt hat FDP-Chef Christian Lindner die Wirksamkeit dieser Maßnahme in Frage gestellt. Was ist dran? Behauptung: „Weil diese Maßnahmen nach wissenschaftlichen Untersuchungen keine Wirksamkeit haben, und weil auch deutsc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.