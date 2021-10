Botschafter Andrij Melnyk im Interview : Ukraine setzt auf neue Bundesregierung für einen EU-Beitritt

Die Ukraine gibt die Hoffnung auf einen EU-Beitritt nicht auf. Ein Gespräch mit Botschafter Andrij Melnyk über Gasengpässe in Europa und die Erwartungen an eine neue Bundesregierung anlässlich des EU-Ukraine- Gipfels.

Berlin | Herr Botschafter, am Dienstag kommen Vertreter der EU und der Ukraine zum Gipfel zusammen. Was sind die Erwartungen Ihrer Regierung?Die Stimmung ist positiv, wir bleiben optimistisch. Die Europäische Union ist für Kiew nicht nur der wichtigste Handelspartner. Die strategische Zielsetzung der Ukraine ist die EU-Mitgliedschaft, die sogar in unserer Verf...

