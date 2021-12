Pandemie : USA: Empfohlene Isolationsdauer nach Covid verkürzt

Mit der Omikron-Welle drohen in vielen Unternehmen und anderen Bereichen personelle Engpässe. In den USA wird darauf mit kürzeren Fristen für Isolation und Quarantäne reagiert. Zieht Deutschland nach?

Atlanta | Die US-Gesundheitsbehörde CDC verkürzt die empfohlene Isolationsdauer nach einer Corona-Infektion von zehn auf fünf Tage. Grund seien wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die meisten Ansteckungen früh im Krankheitsverlauf stattfinden - in der Regel in den ein bis zwei Tagen vor dem Auftreten der Symptome und in den zwei bis drei Tagen danach, teilt...

