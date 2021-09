Kommentar : US-Präsident Biden vor den UN: Reden wie Greta, handeln wie Trump?

EDUARDO MUNOZ via www.imago-images.de

Nach Donald Trump kann es nur besser werden, dachten viele in Deutschland. US-Präsident Jo Biden könnte sie enttäuschen, auch wenn seine Rede vor den UN Hoffnung macht. Was für Lehren will Europa aus der Entfremdung ziehen?

Berlin | Manche Passagen der Rede des US-Präsidenten vor der UN-Vollversammlung klangen fast so schön, als hätte Greta Thunberg sie geschrieben. Joe Bidens Bekenntnisse zum Klimaschutz und zur internationalen Zusammenarbeit hoben sich wohltuend von der aggressiven Rhetorik eines Donald Trump ab. Aber niemand sollte sich täuschen: An der Doktrin „America First“...

