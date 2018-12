2000 Soldaten : USA beginnen offiziell mit Truppenabzug aus Syrien

Die US-Regierung hat offenbar den Abzug aller Soldaten aus dem Bürgerkriegsland Syrien angeordnet.

von dpa

19. Dezember 2018, 17:15 Uhr

Washington | Die USA haben nach Angaben des Weißes Hauses mit dem Rückzug ihrer Soldaten aus Syrien angefangen. "Wir haben damit begonnen, US-Soldaten nach Hause zu holen, während wir in die nächste Phase dieses Einsatzes übergehen", heißt es in einer von der Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Mittwoch verbreiteten Stellungnahme.

Zuvor hatten mehrere US-Medien übereinstimmend berichtet, dass die USA den Abzug ihrer Truppen aus Syrien vorbereiteten. Das meldeten am Mittwoch unter anderem das "Wall Street Journal" und der Sender CNN.

Präsident Donald Trump habe die Entscheidung getroffen und das Verteidigungsministerium entsprechend angewiesen, berichtete CNN unter Berufung auf Quellen im Pentagon. Dem "Wall Street Journal" zufolge wurden bereits Verbündete in der Region unterrichtet. Trump hatte in der vergangenen Woche mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert.

Trump: "Wir haben den IS besiegt"

Auf Twitter erklärte Trump den IS in Syrien am Mittwoch für besiegt. Damit habe für ihn der Grund für die Stationierung der Truppen während seiner Präsidentschaft ausgedient.

Die USA haben derzeit rund 2000 Soldaten in Syrien stationiert, offiziell als Berater und Trainer der syrischen Oppositionstruppen.