Parlament : US-Kapitol: Mann ergibt sich nach Bombendrohung der Polizei

Mehrere Gebäude des Parlaments waren nach einer „aktiven Bombendrohung“ vorsorglich evakuiert worden. Nun hat sich ein Mann der Polizei des US-Kapitols ergeben.

Washington | Ein Mann hat die Polizei in der Nähe des US-Kapitols in Washington über Stunden hinweg mit einer Bombendrohung in Atem gehalten und sich dann den Sicherheitskräften ergeben. Der 49-Jährige sei ohne Gegenwehr festgenommen worden, sagte der Chef der Kapitol-Polizei, Tom Manger, am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in Washington. Es sei unklar, ob er in...

