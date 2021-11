Glasgow : UN-Klimakonferenz: 100 Staaten wollen Entwaldung stoppen

Die UN-Klimakonferenz in Glasgow hat mit starken Appellen begonnen. Am dritten Tag gehen die Beratungen der Ländervertreter weiter. Eins hat sich bereits am Vortag gezeigt: Die Erwartungen sind hoch.

Berlin | Nach drastischen Klimaschutz-Appellen am Vortag kommen bei der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow am Dienstag erneut zahlreiche Staats- und Regierungschefs zu Wort. Zudem wird eine Initiative von 100 Staaten vorgestellt, die bis 2030 die Zerstörung von Wäldern und anderen Landschaften stoppen wollen. Wie die britische Regierung, die der UN-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.