Klimakonferenz in Glasgow : UN-Gipfel: Thunberg-Aufruf erhält über eine Million Unterschriften

Zweiter Tag der UN-Klimakonferenz: Greta Thunberg erhält in kurzer Zeit mehr als eine Million Unterschriften für ihren Aufruf an die Staatenlenker. Die forderten wiederum größere Anstrengungen gegen den Klimawandel.

Glascow | Ein offener Brief führender Klimaaktivistinnen um die Schwedin Greta Thunberg an die Staatenlenker der Erde hat in kurzer Zeit mehr als eine Million Unterstützer gefunden. Bis zum Montagabend hatten den zum Start der Weltklimakonferenz in Glasgow veröffentlichten Aufruf fast 1,2 Millionen Menschen online mit ihrer E-Mail-Adresse unterzeichnet. Das war...

