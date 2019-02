Entgegenkommen der EU-Staaten : Tusk bringt Brexit-Verschiebung ins Spiel: "vernünftige Lösung"

Knapp fünf Wochen vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens hat Donald Tusk eine Verschiebung ins Spiel gebracht.

von afp und dpa

25. Februar 2019, 14:08 Uhr

Scharm el Scheich | Eine Verschiebung des Brexit auf einen späteren Zeitpunkt wäre eine "vernünftige Lösung", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Montag am Rande einer internationalen Konferenz im ägyptischen Scharm el Scheich. Doch glaube die britische Premierministerin Theresa May immer noch, sie könne ein solches Szenario vermeiden, sagte Tusk. Beide hätten am Sonntag über das mögliche Verfahren einer Verschiebung gesprochen.

Tusk deutet Zustimmung der EU-27 an, Austritt zu verschieben

Gebe es für den Austrittsvertrag keine Mehrheit im britischen Parlament, bleibe nur die Verschiebung oder ein chaotischer Brexit. Je weniger Zeit bis zum 29. März sei, desto wahrscheinlicher werde eine Verlängerung der Austrittsfrist, sagte Tusk. Das sei kein Wunsch der EU, sondern eine Tatsache.

Ich kann Ihnen versichern, und das habe ich gestern auch im Treffen mit Premierministerin May gemacht, dass egal in welchem Szenario wir sein werden, die 27 maximales Verständnis und guten Willen zeigen werden. Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rats (Staats- und Regierungschefs)

Im britischen Parlament wird es in dieser Woche noch keine Abstimmung über das zwischen Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen geben. Das sogenannte meaningful vote (bedeutungsvolles Votum) wird bis 12. März stattfinden, hatte May am Sonntag berichtet.



Mehr in Kürze