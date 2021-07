Staatsstreich? : Tunesiens Präsident entlässt Premier und schließt Parlament

Jdidi Wassim/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

2011 wurde Tunesien für seinen demokratischen Wandel gefeiert. Doch politische Stabilität? Fehlanzeige. Jetzt zieht Präsident Saied mehr Macht an sich. Kritiker sprechen von einem Staatsstreich.

Tunis | Tunesiens Präsident Kais Saied hat in einem umstrittenen Schritt Regierungschef Hichem Mechichi abgesetzt und die Arbeit des Parlaments für zunächst 30 Tage eingefroren. Er selbst werde die Amtsgeschäfte nun mit Mechichis Nachfolger führen, kündigte Saied nach einer Sitzung mit Militärvertretern am späten Sonntagabend an. Die Immunität aller Abgeor...

