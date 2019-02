Putschversuch von 2016 : Türkei: Knapp 950 Festnahmen wegen Terrorverdachts in einer Woche

Den Festgenommenen werden Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen.

von dpa

18. Februar 2019, 17:35 Uhr

Istanbul | In der Türkei reißt auch mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Putschversuch von 2016 die Serie von Festnahmen angeblicher Terrorverdächtiger nicht ab. Allein am Montag wurden wieder rund 30 Menschen inhaftiert, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Allen würden Verbindungen zur Bewegung des in den USA lebenden islamischen Predigers Fehtullah Gülen vorgeworfen. Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch verantwortlich.

2018 angeblich mehr als 50.000 Gülen-Unterstützer verhaftet

Die neuen Festnahmen folgen auf eine der größten Fahndungsaktionen seit 2016 mit mehr als 1100 Festnahmebefehlen in der vergangenen Woche. Zählt man alle entsprechenden Anadolu-Berichte der Woche zusammen, wurden seit dem vergangenen Montag mindestens 946 Menschen inhaftiert. Unter ihnen seien auch "mehr als 100" höherrangige Beamte, wie die regierungsnahe Zeitung "Daily Sabah" unter Berufung auf Polizeichef Celal Uzunkaya am Montag berichtete.

Weiterlesen: Türkei will Auslieferung von NBA-Star Enes Kanter erwirken



Im ganzen vergangenen Jahr landeten einem Bericht des Innenministeriums zufolge rund 52.000 Menschen wegen angeblicher Gülen-Verbindungen kurz- oder längerfristig hinter Gittern.