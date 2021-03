Ärger über zu viel Bürokratie : Lockdown ohne Ende: Boris Palmer stören „sehr deutsche Entscheidungen“

Der Tübinger Oberbürgermeister Palmer lobt stattdessen Großbritannien für die Methode des Trial-and Error.

Berlin/Tübingen | Bei der Bewältigung der Corona-Krise in Deutschland gilt die Universitätsstadt Tübingen in Baden-Württemberg vielen Beobachtern als Musterbeispiel. Am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybritt Illner" machte der grüne Oberbürgermeister Boris Palmer deutlich, wie Deutschland die Pandemie besser in den Griff bekommen könnte und wie seine Stadt den Lo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.