Vor Gipfeltreffen : Trump will Russland wieder zu G7 dazuholen

US-Präsident Donald Trump will den Kreis der G7 wieder um Russland erweitern.

von dpa

08. Juni 2018, 14:57 Uhr

Washington | "Russland sollte am Verhandlungstisch sitzen", sagte Trump am Freitag in Washington vor seinem Abflug zum Treffen der sieben wichtigen Industrienationen in Kanada. Russland war wegen der Annexion der ukrainischen Krim 2014 aus der G8 ausgeschlossen worden.