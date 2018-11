Nach Kritik in der Washington Post : Trump legt sich mit US-Held an: Hätte Bin Laden früher finden müssen

Der pensionierte Navy-Admiral hatte den Militäreinsatz befehligt, der zum Tod des Terrorfürsten Osama Bin Laden führte.

von Lorena Dreusicke

20. November 2018, 12:01 Uhr

Washington | Bisher trat US-Präsident Donald Trump als Unterstützer des US-Militärs auf. Nun legt er sich mit einem der angesehensten Offiziere an – und löst damit Entrüstungsstürme aus. Anlass ist ein Brief, den die "Washington Post" veröffentlicht hat, verfasst von William H. McRaven. Der pensionierte Navy-Admiral wird in den USA als Nationalheld verehrt, nachdem er 2011 den Militäreinsatz befehligt hatte, der zum Tod des al-Kaida-Führers Osama bin Laden führte.

In seinem Brief betonte McRaven seine Loyalität und Bewunderung gegenüber dem Präsidentenamt, doch verurteilte Trumps Regierungshandeln scharf. Dessen Angriffe auf die Medien bezeichnete er als "größte Bedrohung der Demokratie", die er bislang erlebt habe.

Trump: "Jeder wusste, dass Bin Laden da war"

Trump reagierte wütend auf die persönliche Kritik und stellte in einem "Fox News"-Interview den größten militärischen Erfolg McRavens infrage. "Bin Laden lebte in Pakistan in einem schönen Anwesen – auch wenn ich schönere gesehen habe – aber er lebte direkt neben der pakistanischen Militärakademie." Bin Laden hatte sich jahrelang in einem Haus im pakistanischen Abbottabad versteckt. Trump warf McRaven nun vor, der Anführer des Terrornetzwerks hätte früher gefunden werden können. "Jeder wusste, dass er da war."

Der frühere CIA-Direktor Michael Morell stellte daraufhin auf Twitter klar, dass McRavens Spezialkommando "innerhalb weniger Tage nach der Anweisung von Präsident Obama" den Einsatz ausgeführt habe. Für das "Aufspüren" Bin Ladens sei McRaven nicht verantwortlich gewesen, sondern die CIA.

Auch andere Militärvertreter kritisieren nun öffentlich, Trump scheine nicht zu verstehen, wie die Abfolge der Anweisungen bei Militäroperationen funktioniere. Die Äußerungen des amtierenden "Commander in Chief" seien "widerlich", meint Frances Townsend, Heimatschutz-Beraterin unter der Regierung von Präsident George W. Bush.

Auch Beschuldigungen gegen Pakistan

Doch Trump beließ es nicht bei den Verbalattacken gegen den angesehenen Ex-Admiral. Gegenüber "Fox News" und auf Twitter beschuldigte er auch die pakistanische Führung ("Blödmänner"), Washington nicht informiert zu haben, dass Bin Laden sich in Pakistan aufhalte.

Die USA würden viel Geld an Pakistan zahlen und "keine verdammte Sache" als Gegenleistung erhalten, behauptet der US-Präsident weiter. Trumps "Ausbrüche" verschärften die politischen Spannungen zwischen den USA und Pakistan weiter. Der pakistanische Regierungschef Imran Khan wehrte sich derweil, Trump wolle Pakistan zum "Sündenbock" für US-Verfehlungen im Kampf gegen den Terrorismus machen.

Das Pentagon hatte im September beschlossen, umgerechnet 262 Millionen Euro an Militärhilfe für Pakistan zu streichen. Trump klagte bereits Anfang des Jahres, dass Pakistan "Terroristen" Zuflucht gewährt habe.



Khan bemühte sich auf Twitter, "die Fakten richtig zu stellen". Demnach habe Pakistan im Kampf gegen den Terror 75.000 Menschenleben verloren, die Wirtschaft des Landes sei um 123 Milliarden Dollar geschädigt worden. "Kann Herr Trump einen anderen Verbündeten benennen, der solche Opfer gebracht hat?", fragte der pakistanische Premierminister. Eine Reaktion seitens der USA blieb bislang aus.