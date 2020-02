In Doha : Trump bestätigt baldige Unterzeichnung von Taliban-Abkommen

US-Präsident Donald Trump hat die baldige Unterzeichnung eines Abkommens mit Vertretern der Taliban bestätigt.

von dpa

28. Februar 2020, 20:59 Uhr

Washington/Doha/Kabul | US-Außenminister Mike Pompeo werde an der Zeremonie teilnehmen, teilte Trump am Freitag in Washington mit. Die Unterzeichnung wurde für diesen Samstag in Doha in Katar erwartet.

