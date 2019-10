Aussage des US-Präsidenten : Trump: Türkei verkündet dauerhafte Waffenruhe im Norden Syriens

Aus diesem Grund würden die USA auch die Sanktionen gegen die Türkei wieder aufheben.

von dpa

23. Oktober 2019, 18:00 Uhr

Washington | Die Türkei hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien verkündet. Trump sagte am Mittwoch im Weißen Haus, die türkische Regierung habe seine Regierung darüber informiert, dass sie die Kämpfe und die Offensive in Nordsyrien stoppen werde.

USA heben Sanktionen gegen Türkei wieder auf

Gleichzeitig werde die US-Regierung die verhängten Sanktionen gegen die Türkei wieder aufheben. Dies sei wegen des von der Türkei zugesagten dauerhaften Waffenstillstands in dem Gebiet möglich, erklärte Trump.