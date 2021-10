Afghanistan : Tote und Verletzte bei Bombenanschlag in Kabul

Bei einer Trauerfeier, bei der hochrangige Taliban zugegen sind, explodiert eine Bombe. Es ist der erste Anschlag in Kabul dieser Art.

Kabul | Bei einem Bombenanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul nahe der Trauerfeier für die Mutter eines hochrangigen Taliban-Funktionärs sind mindestens fünf Zivilisten getötet worden. Das teilte der Sprecher des Taliban-Innenministeriums, Kari Said Chosti, der dpa mit. Drei Verdächtige seien nach dem Anschlag am Sonntag nahe dem Tor der bekannten ...

