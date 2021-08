Olympia-Skandal : Timanowskaja in Wien gelandet

Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja ist aus Tokio abgereist. Ursprünglich wollte sie direkt nach Warschau fliegen, hat aber jetzt in Wien einen Zwischenstopp eingelegt.

Tokio/Wien | Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja ist am Nachmittag von Tokio kommend auf dem Flughafen in Wien eingetroffen. Die Behörden wollen die 24-jährige Athletin, die nach eigenen Angaben durch belarussische Kräfte in Japan entführt werden sollte, während ihres kurzen Zwischenstopps bewachen. „Sicherheit ist ein großes Thema“, sagte ei...

