Bewährungsprobe für neue Regierung : „Tiergartenmord“-Urteil stürzt deutsch-russische Beziehung in tiefe Krise

Im Prozess um einen russischen Auftragsmord im Tiergarten in Berlin ist der Angeklagte zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Urteil stürzt die deutsch-russischen Beziehungen in eine noch tiefere Krise.

Berlin | Das Mordurteil gegen einen Russen in Berlin stürzt die ohnehin schon schwer angeschlagenen deutsch-russischen Beziehungen noch tiefer in die Krise. Das Berliner Kammergericht verurteilte den Angeklagten am Mittwoch zu lebenslanger Haft - und sprach von "Staatsterrorismus". Nach Überzeugung der Richter hatte der Mann im August 2019 im Auftrag staatlich...

