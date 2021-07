Antrag zurückgezogen : Thüringer Landtag soll nicht aufgelöst werden – Keine Neuwahl im Herbst

Wider Erwarten wird der Landtag in Thüringen doch nicht aufgelöst. Die Fraktionen von Linken und Grünen haben sich in außerordentlichen Sitzungen dagegen entschieden.

Erfurt | In Thüringen wird es entgegen der bisherigen Planungen nicht zu einer Auflösung des Landtags und damit auch nicht zu einer Neuwahl im September kommen. "Den Neustart wird es nicht über die Neuwahlen geben", sagte Linksfraktionschef Steffen Dittes am Freitag in Erfurt an der Seite seiner Kollegen von SPD und Grünen, Matthias Hey und Astrid Rothe-Bei...

