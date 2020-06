Corona-Lockerung ab Samstag : Thüringen hebt als erstes Bundesland Kontaktbeschränkungen auf

Die Corona-Situation bleibt in allen 16 Bundesländern weitgehend entspannt. Ramelow schlägt einen neuen Kurs ein.

von dpa und afp

09. Juni 2020, 15:50 Uhr

Berlin | Empfehlungen statt Verbote: Thüringen hebt als erstes Bundesland die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen ab dem 13. Juni auf. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit einem weiteren Haushalt oder mit maximal zehn Menschen zu treffen. Polizei und Ordnungsämter werden dann nicht mehr kontrollieren, ob kleine Gruppen aus zwei, drei oder vier Haushalten bestehen, wie Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) mitteilte. Die neue Verordnung setze "auf mehr Eigenverantwortung" der Bürger.

Mindestabstand und Maskenpflicht gelten weiterhin

Der Mindestabstand soll nach der neuen Verordnung weiterhin eingehalten werden, wo immer dies "möglich und zumutbar" sei, erklärte Werner. Zudem sei das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften weiterhin verpflichtend.

Bund und Länder hatten ursprünglich miteinander vereinbart, die Kontaktbeschränkungen in einer abgemilderten Form noch bis zum 29. Juni zu verlängern. Etliche Bundesländer haben die Regeln bereits gelockert.

Laut Angaben der Landesregierung Thüringens sind in den vergangenen 24 Stunden 15 neue Corona-Infektionen hinzugekommen. Pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen Tagen 3,5 Menschen infiziert. Damit liegt die Neuinfektionsrate deutlich unter dem von Bund und Ländern vereinbarten Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen. Wird diese Obergrenze überschritten, sollten gewöhnlich Beschränkungskonzepte erlassen werden.

Aktuell kein Corona-Hotspot in Deutschland bekannt

Aktuell erreicht deutschlandweit laut Angaben des Robert Koch-Instituts kein Landkreis diesen Wert. 109 von 412 Landkreisen haben demnach in den vergangenen sieben Tagen keine Neuinfektionen registriert. Die meisten neuen Infektionen gibt es aktuell in Bremerhaven, Göttingen, Cuxhaven, Sonneberg und Coburg.

Innerhalb von 24 Stunden haben die Gesundheitsämter in Deutschland RKI 350 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 184.543 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am Dienstagmorgen meldete (Datenstand 9. Juni., 0 Uhr).

8711 mit dem Virus infizierte Menschen starben nach RKI-Angaben in Deutschland – das bedeutet ein Plus von 37 im Vergleich zum Vortag. Etwa 170.200 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Das sind 600 mehr als noch einen Tag zuvor.

So hoch ist die aktuelle Reproduktionszahl

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, liegt nach aktuellsten RKI-Angaben knapp über der kritischen Marke von 1,0, nämlich bei 1,11 (Datenstand 8 Juni, 0 Uhr). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa eine weitere Person ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab. Am Vortag hatte er bei 1,05 gelegen.

Das RKI hatte erklärt, dass der R-Wert empfindlich auf kurzfristige Änderungen der Fallzahlen reagiere, wie sie etwa durch einzelne Ausbruchsgeschehen verursacht werden können. Insbesondere bei einer insgesamt kleineren Anzahl von Neuerkrankungen könne dies zu verhältnismäßig großen Schwankungen führen.

Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert (Datenstand 8. Juni, 0 Uhr) bei 0,87 (Vortag: 0,92). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.