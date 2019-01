Vor Abstimmung : Theresa May will Brexit-Abkommen mit EU nachverhandeln

Man müsse einen Deal aushandeln, der auch im Parlament eine Chance erhalten könnte.

von afp

29. Januar 2019, 14:02 Uhr

London | Die britische Premierministerin Theresa May will das Austrittsabkommen mit der EU wieder aufschnüren. "Wir müssen einen Deal bekommen, der die Unterstützung des Parlaments erhalten kann, und das erfordert einige Änderungen am Austrittsabkommen", sagte Mays Sprecher am Dienstag in London. Er äußerte sich vor einer Reihe von Abstimmungen im britischen Parlament über den künftigen Brexit-Kurs.

