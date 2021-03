Proteste gegen Corona-Auflagen : Querdenken-Demos in ganz Deutschland: Entsetzen über Gewalt in Dresden

Obwohl das Dresdner Verwaltungsgericht die Großdemo untersagt hatte, versammeln sich am Samstag hunderte Menschen.

Berlin/Dresden | In mehreren deutschen Städten haben am Samstag Menschen gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen demonstriert. Ein Jahr nach dem Beginn der Pandemie in Deutschland hatte die aus Stuttgart stammende Initiative "Querdenken" für Samstag bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen. In Dresden kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Teilnehmern und Polizi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.