Kommentar : Tatort Familie: Gewalt gegen Kinder ist keine Privatsache

Meist sind die Väter die Täter, oft aber auch andere Angehörige: Eine neue Studie zeigt, wie verbreitet sexuelle Gewalt in der Familie ist - und wie schwer es ist, ihr zu entkommen. Ein Kommentar.

Schwerin | Der Blick in den Abgrund wird immer erschreckender: Missbrauch und sexualisierte Gewalt in Heimen, Schulen, Internaten und Sportvereinen sind schon relativ gut erforscht. Darüber gibt es mittlerweile sogar Spielfilme. Über sexuelle Gewalt im familiären Umfeld aber ist relativ wenig bekannt, obwohl man sicher sein kann, dass sie an der Tagesordnung ist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.