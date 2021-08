Afghanistan-Krise im Liveblog : Taliban sondieren mit Politikern – Geflüchteter Präsident aufgetaucht

Vertreter der Taliban trafen andere politische Kräfte Afghanistans zum Gespräch über eine neue Regierung. Derweil hat es der frühere Präsident in die Vereinigten Arabischen Emirate geschafft. Aktuelles im Newsblog.

Kabul | Afghanistans Hauptstadt Kabul ist unter der Kontrolle der radikalislamischen Taliban. Westliche Staaten arbeiten intensiv an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Doch chaotische Zustände am Flughafen in Kabul erschweren die Evakuierung. Mehr zum Thema Afghanische Regierung kündigt "friedliche Machtübergabe" an Taliban an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.