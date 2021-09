Taliban-Verbot für Sekundarstufe : Schulbeginn in Afghanistan ausgerufen – ohne Mädchen

Versprechen gebrochen: Die Taliban haben den Schulstart nur für männliche Lehrer und Schüler verkündet.

Kabul | In Afghanistan sind Mädchen vom Unterricht an weiterführenden Schulen vorerst ausgeschlossen. Die regierenden radikalislamischen Taliban riefen "alle männlichen Lehrer und Schüler" auf, ab Samstag wieder zur Schule zu gehen. Lehrerinnen und Schülerinnen erwähnten die Islamisten nicht. Sekundarschulen in Afghanistan, deren Schüler in der Regel zwisc...

