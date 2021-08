Afghanistan : Taliban-Vormarsch: Islamisten nehmen Kundus ein

Viele afghanische Städte kennt man in Deutschland nicht. Kundus schon. Hier in der Nähe war jahrelang die Bundeswehr stationiert. Jetzt ist die 370.000-Einwohner-Stadt unter der Kontrolle der Taliban.

Kabul | Schekib Salarsai braucht nicht viele Worte, um zu beschreiben, wie es in seiner Heimatstadt Kundus nun aussieht. „Totales Chaos“, berichtet Salarski, einer von 370.000 Menschen, die in der Großstadt in Afghanistans Norden zuhause sind, am Telefon. „Die Leute von der Regierung sind geflohen. Die Taliban haben Häftlinge aus dem Gefängnis entlassen. W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.