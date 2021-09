Afghanistan : Taliban-Regierung trifft in USA und Deutschland auf Skepsis

Die USA und Deutschland waren die beiden größten Nato-Truppensteller in Afghanistan. Wenige Tage nach dem fluchtartigen Abzug kommen nun die Außenminister zusammen.

Ramstein-Miesenbach | Die Übergangsregierung der militant-islamistischen Taliban stößt bei den USA und in Deutschland auf Skepsis. Außenminister Heiko Maas (SPD) bekräftigte am Mittwoch, dass ein weiteres Engagement in dem zentralasiatischen Krisenland vom Verhalten der militanten Islamisten abhänge. „Die Verkündung einer Übergangsregierung ohne Beteiligung anderer Grup...

