Zwangsräumung? : Kampf um Hambacher Forst: Riesiger Bagger von Aktivisten besetzt

Sie kamen im Morgengrauen: Mehrere Personen halten einen Bagger in ihrer Gewalt. Strom-Riese RWE zeigt sich besorgt.

von Jakob Koch

02. November 2018, 10:22 Uhr

Aachen | Im Tagebau Hambach besetzen seit den frühen Morgenstunden mindestens sechs Personen einen riesigen Braunkohlebagger des Energieunternehmens RWE. Über Twitter teilten die Besetzer mit, dass sie vorerst nicht mit einer Räumung rechnen und auf der Maschine ausharren wollen – die zuständige Aachener Polizei ist bereits mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Auf Nachfrage wollte sich eine Sprecherin allerdings nicht zum aktuellen Einsatzgeschehen äußern.

Bei RWE reagiert man beunruhigt. Ein Sprecher teilte dieser Redaktion mit, dass man sich derzeit in erster Linie Sorgen um die Sicherheit der sechs Personen mache. "Wir wissen nicht, ob die Menschen auf dem Bagger in der Höhe ungesichert sind", hieß es. Bereits in der jüngeren Vergangenheit kam es immer wieder wieder zu solchen Vorfällen. Auch dieses Mal wolle man die Aktion zur Anzeige bringen, sagte der RWE-Sprecher.

Gelände zu groß, um es abzusichern

Das Tagebau-Gelände ist derzeit rund 85 Quadratkilometer groß. Zwar lässt der Energiekonzern das Gelände durch einen eigenen Sicherheitsdienst bewachen, dennoch gelinge es immer wieder Personen, auf das Areal zu gelangen. "RWE Power respektiert selbstverständlich das Recht auf freie Meinungsäußerung. Aber es ist nicht akzeptabel, unter dem Deckmantel des Klimaschutzes vorsätzlich Rechtsbrüche zu verüben", heißt es in einer Mitteilung.

Derartige Besetzungen sollen erneut auf die mögliche Rodung des Hambacher Forsts aufmerksam machen. Der Strom-Riese will Braunkohle unter dem bei Köln gelegenen Wald abbaggern. Ein Gericht hat die Rodung vorerst gestoppt. Nun ist der Tagebau Hambach ein Ziel der Aktivisten. Erst am Wochenende hatten tausende Klima-Aktivisten mit einer Gleis-Besetzung mehr als 24 Stunden lang die RWE-Kraftwerke vom Kohlenachschub aus dem Tagebau Hambach abgeschnitten. Außerdem besetzten 18 Leute über Stunden einen riesigen Braunkohlebagger. Weil Demonstranten über Autobahn und Schiene liefen, waren die A4 und die Bahnstrecke zwischen Düren und Aachen stundenlang gesperrt.

Im Zuge der Proteste erstattete die Polizei 400 Strafanzeigen. Die Staatsanwaltschaft Aachen leitete Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs ein. Das Bündnis Ende Gelände sprach von der größten Aktion zivilen Ungehorsams gegen Kohle mit 6500 Aktivisten. RWE betonte, mit seinem Braunkohlefahrplan zur Reduktion der CO2-Emissionen zum Erreichen der nationalen Klimaziele beizutragen.



Die Blockade mit bis zu 2500 Aktivisten, die am Sonntag von der Polizei beendet wurde, hatte zwar laut RWE keine Folgen für die Leistung der Kraftwerke. Es seien aber Straftaten verübt worden, die für das Unternehmen einen wirtschaftlichen Schaden in noch nicht zu beziffernder Höhe verursachten.

(mit dpa)