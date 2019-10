"Chaotischer" Rückzug der Amerikaner : Krieg in Nordsyrien: Russen nehmen US-Lager in Beschlag

Nach dem US-Truppenabzug in Syrien übernimmt das russische Militär eine US-Militärbasis in Manbidsch.

von Maximilian Matthies

16. Oktober 2019, 10:47 Uhr

Manbidsch | US-Soldaten haben Manbidsch, einer Schlüsselstadt im Syrien-Krieg, am Dienstag den Rücken gekehrt und das Gebiet dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad und Russland überlassen. Die syrische Armee habe die "volle Kontrolle" über Manbidsch und über "umliegende Gebiete" übernommen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit und sprach von einem "organisierten Zusammenwirken mit der türkischen Seite".

Auf Twitter-Videos des Journalisten Babak Taghvaee (BBC, The Globe Post) war zu sehen, wie das russische Militär in Manbidsch einfuhr.





Die von US-Amerikanern genutzte Militärbasis war demnach zunächst noch verwaist, hier sollten die russischen Soldaten einziehen.





„Chaotischer“ Vorgang

Der Abzug der amerikanischen Soldaten soll sehr hastig innerhalb von 24 Stunden abgelaufen sein. „Im Grunde genommen war es eine Übergabe“ zitierte das US-Magazineinen namentlich nicht genannten Mitarbeiter im US-Verteidigungsministerium. Demnach sei der Abzug aus Manbidsch ein „schneller Abgang“ gewesen, eine Art gemeinsamen „Rundgang“ mit den Russen habe es nicht gegeben. Ziel sei gewesen, mit „so vielen Dingen wie möglich“ abzuziehen und dabei „jegliches sensibles Gerät“ zu zerstören.

AFP/Delil Souleiman





Bislang hatten die von der YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) ein großes Gebiet an der Grenze zur Türkei in Nordsyrien kontrolliert. Für die USA waren sie lange ein Partner im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Nach dem Abzug der US-Kräfte und dem Beginn der türkischen Offensive wandten sich die SDF hilfesuchend an Damaskus und Moskau, bezeichneten die Vereinbarung aber als "schmerzhaften Kompromiss".

dpa-infografik





Neue Kräfteverhältnisse

Trotz der Forderungen nach einer Waffenruhe gingen die Kämpfe in der Region weiter. Nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) sind inzwischen mindestens 190.000 Menschen geflohen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen kündigte angesichts der "extrem instabilen Situation" an, alle internationalen Mitarbeiter aus der Region abzuziehen.

Truppen des syrischen Präsidenten Assad waren am Montag in dem kurdisch kontrollierten Norden des Landes eingetroffen. Der Abzug der Amerikaner und die Ankunft russischer und syrischer Truppen zeigt indes auch, wie schnell sich die Kräfteverhältnisse im Nordosten Syriens derzeit verschieben.

AFP/SANA





Wendepunkt im Bürgerkrieg

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte der US-Forderung nach einer Waffenruhe mit den Kurden eine Absage erteilt. Die Türkei könne keine Waffenruhe ausrufen, bevor die "Terrororganisation" aus dem Grenzgebiet vertrieben sei, sagte Erdogan laut der türkischen Zeitung "Hürriyet" am Dienstag bei einer Reise. Erdogan äußerte sich kurz vor einem Besuch von US-Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo in Ankara.

Zuletzt sind in dem Konflikt syrische Truppen in die Kurdengebiete einmarschiert – ein wichtiger Wendepunkt in dem mehr als achtjährigen Bürgerkrieg in Syrien. Die Soldaten von Assad hatten sich 2012 aus der Region weitgehend zurückgezogen und zugelassen, dass die Kurden eine eigene Verwaltung aufbauten.

Erdogan sagte laut "Hürriyet", dies sei für die Türkei nicht "sehr negativ". "Es ist ihr Territorium." Wichtig sei, dass die Kurden die Region verließen.

Mit Material von dpa und afp