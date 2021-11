Hohe Treibhausgas-Emissionen : Cannabis bald legal, aber so umweltschädlich wie Kohleabbau?

Die Ampel hat sich geeignet, die Cannabis-Legalisierung soll kommen. Die Entscheidung ist umstritten, ohne dass die Klimabilanz von Cannabis in Debatten berücksichtigt wird. Wie umweltschädlich ist der Cannabis-Anbau?

Colorado | Eine Studie der Colorado State University, die in "Nature Sustainability" veröffentlicht worden ist, hat die Treibhausgasemissionen vom Cannabis-Anbau in den USA berechnet. Das Ergebnis: Der Indoor-Anbau von Cannabis in den USA produziert einen ähnlich hohen CO2-Ausstoß wie der dortige Kohleabbau. Konkrete Studien über die Lage in Deutschland gibt es ...

