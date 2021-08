Regierungskrise : Streit um Rundfunkgesetz: Polens Parlament tagt doch weiter

Polens nationalkonservatives Regierungsbündnis ist geplatzt. Trotzdem will die PiS ein umstrittenes Rundfunkgesetz durchs Parlament bringen. Doch die Aktion geht schief.

Warschau | Überraschende Kehrtwende im Tauziehen um die Abstimmung über ein umstrittenes Rundfunkgesetz in Polen: Das Parlament in Warschau hat seine Sitzung wieder aufgenommen. Zuvor hatte die Opposition am Mittwochabend mit 229 zu 227 Stimmen eine Verschiebung der Abstimmung bewirkt. Doch Parlamentspräsidentin Elzbieta Witek von der nationalkonservativen Re...

