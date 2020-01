Wochenlange Proteste gegen Reform : Streit um höheres Renteneintrittsalter: Französische Regierung gibt nach

Die Proteste in Frankreich zeigen Wirkung. Die Regierung ist zum Verzicht auf höheres Renteneintrittsalter bereit.

von Christian Ströhl und afp

11. Januar 2020, 16:54 Uhr

Paris | Die französische Regierung ist bereit, vorerst auf den umstrittensten Punkt ihrer geplanten Rentenreform zu verzichten. Er sei bereit, die stufenweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre bis 2027 aus dem Gesetzesentwurf zu streichen, schrieb Ministerpräsident Edouard Philippe am Samstag in einem Brief an die Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen. In Frankreich gibt es aus Protest gegen die Rentenpläne seit Wochen Streiks und Proteste.

Mehr dazu in Kürze