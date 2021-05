Regierungserklärung zu Corona : Niedersachsens Ministerpräsident: „Haben dritte Welle überwunden“

Niedersachsens Regierungschef sprach am Dienstag im Landtag von einer "riesigen Gemeinschaftsleistung" und dankte allen Bürgern.

Schwerin | "Niedersachsen nach der dritten Welle – Erste Schritte Richtung Normalität:" So hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil seine Regierungserklärung überschrieben, die er am Dienstag im Landtag in Hannover hielt. Gleich für den ersten Satz gab es Beifall: "Lassen Sie mich die beste Nachricht gleich an den Anfang meiner Ausführungen stellen: Wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.