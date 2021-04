Impfkampagne in Deutschland : Spahn: „Niemand soll seinen Impf-Termin absagen“

Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich am Donnerstagvormittag zur Impfkampagne in Deutschland geäußert.

Berlin | Ab der kommenden Woche wird mit den Corona-Impfungen bei den Hausärzten begonnen. Dafür stehen anfangs 940.000 Impfdosen pro Woche für die Praxen zur Verfügung. Das sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Geimpft in den Hausarztpraxen werde zunächst der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer. In den folgen...

