Verstärkung für Martin Sonneborn : "Die Partei" jetzt zu zweit in Brüssel: Satire oder Totalausfall?

Neben dem früheren Chef des Satire-Magazins „Titanic“, Martin Sonneborn (54), der bereits in der letzten Legislaturperiode EU-Abgeordneter war, wird nun auch der aus der ZDF-„heute show“ bekannte Nico Semsrott (33) Politiker. Geht der Spaß also weiter?

Brüssel | Sie gehören zu den Gewinnern der Europawahl in Deutschland: Mit 2,4 Prozent der Stimmen und zwei Abgeordneten zieht „Die Partei“ in das neue Europäische Parlament ein.

Was halten die anderen Abgeordneten vom bisherigen Wirken Sonneborns?



Als wirklich lustig empfanden nur wenige Abgeordneten-Kollegen die ohnehin begrenzten Auftritte Sonneborns in der zurückliegenden Legislaturperiode – was im Übrigen weniger an Humorlosigkeit lag, sondern an der Unmöglichkeit, Wortwitz einigermaßen angemessen in 23 Amtssprachen zu übertragen. „Wir können, was er sagt, zwar übersetzen, aber dabei geht jeder Hintersinn verloren“, sagte einer der Dolmetscher im Parlament.

Als Sonneborn die deutsche Kanzlerin nach ihrer Rede über die Zukunft der EU bat: „Wenn Sie gehen, übergeben Sie unser Land besenrein. Das wäre nett. Und jetzt können Sie gehen“, verflachte die Pointe auf Englisch, Französisch oder Finnisch. Sonneborn nennt so etwas „Politik mit satirischen Mitteln“. Er habe zwar nie den Anspruch gehabt, „in Brüssel politisch etwas zu erreichen“, sagte er in einem Interview für das Online-Medium „Cicero“. Dennoch betonte er zum Beginn seiner Tätigkeit als Abgeordneter gegenüber unserer Zeitung, Satire sei „durchaus ein Mittel, um junge Menschen an die Politik heranzuführen“.

Was hat der Satiriker bislang erreicht?

Die Bilanz des fraktionslosen Abgeordneten sei „überschaubar“, sagen Parlamentskollegen. Seine Anwesenheitsrate gehört nach internen Statistiken zu den niedrigsten aller deutschen Volksvertreter. An drei von vier Abstimmungen nahm er nicht teil. „Im Kulturausschuss war er als stellvertretendes Mitglied nur einmal, sonst hat er durch Abwesenheit geglänzt“, erzählt die scheidende Grünen-Europaabgeordnete Helga Trüpel. Hinzu kam, dass er abwechselnd mit Ja oder Nein votierte – wie Sonneborn selbst bestätigte. Aus anderen Fraktionen heißt es, er sei „ein rotes Tuch“. Die bisherige SPD-Politikerin Kerstin Westphal hält Sonneborns Satire sogar „für genauso gefährlich wie die Kampagnen der Rechtspopulisten, weil er versucht, die EU von innen zu zerstören, indem er sie lächerlich macht“.

Was ist aus den Ankündigungen der „Partei“ von 2014 geworden?

Sonneborn war schon am Beginn der vergangenen Legislaturperiode mit seinem Plan gescheitert, die EU zu entlarven. Denn eigentlich wollte er nur kurz im Parlament bleiben, die Diäten kassieren und dann jeden Monat einem anderen Parteimitglied die Chance geben, mal vier Wochen lang Abgeordneter zu spielen. Der Plan ging nicht auf, solche Sperenzchen erlaubt die Geschäftsordnung des Hohen Hauses nicht. Sonneborn hatte Pech: Er musste die vollen fünf Jahre bleiben.

Gab es denn auch ernsthafte Anliegen?

Sonneborns Lieblingsgegner war der einzige Vertreter der rechten NPD, dem er systematisch die Redezeit im Abgeordnetenhaus wegschnappte – und sich ansonsten mit Forderungen wie einem Amazon-freien Mittwoch oder einer Faulenquote befasste. Wirklich ernsthaft wurde Sonneborn immer dann, wenn es um Abrüstung oder Entwicklungshilfe ging, das billigen ihm sogar Vertreter anderer Fraktionen zu.

Und wie geht es nun weiter?

Sonneborn zeigte sich erfreut über die Verstärkung: Er werde sich jetzt fünf Jahre ausruhen und Semsrott die Arbeit machen lassen, sagte er. Vom zweiten Mandat für die „Partei“ profitiert auch eine andere Kraft: Semsrott hat sich der Fraktion der Grünen im Europaparlament angeschlossen – oder, wie der Kabarettist es auf Twitter formuliert: Er habe die grüne Fraktion bei sich aufgenommen.

Neben Semsrott hätten sich auch die vier Piraten-Abgeordneten angeschlossen, erklärten die Grünen.



