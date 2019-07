Vereidigung der Verteidigungsministerin : Sondersitzung des Bundestags: Riesiger Aufwand für 44 Worte

Für die Vereidigung von Kramp-Karrenbauer müssen Abgeordnete aus ihren Heimat- oder Urlaubsorten zurückgerufen werden.

von afp

23. Juli 2019, 16:11 Uhr

Berlin | Genau 44 Worte zählt die Eidesformel, welche die neue Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittwoch vor dem Bundestag sprechen soll. Für die auf 90 Minuten angesetzte Sondersitzung mitten in der Sommerpause müssen hunderte Abgeordnete zurück nach Berlin kommen.



FDP-Chef Christian Lindner hält die Sondersitzung für unnötigen Aufwand. Seine Erwartung an die viertelstündige Regierungserklärung, die Kramp-Karrenbauer nach ihrer Vereidigung am Mittwoch im Bundestag halten will, sei gering, sagte Lindner: "Vermutlich werden wir alle nicht beeindruckt sein von den 15 Minuten von Frau Kramp-Karrenbauer."

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) verteidigte die Einberufung der Sondersitzung. "Ein Minister muss eben beim Amtsantritt seinen Eid vor dem Bundestag ableisten", sagte er im ZDF. Deswegen sei er über die Beantragung der Sitzung "nicht überrascht" gewesen.

Die Sondersitzung am Mittwoch war von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beantragt worden. Sie wollte nach eigenen Worten sicherstellen, dass ihre neue Verteidigungsministerin den im Grundgesetz vorgeschriebenen Eid vor dem Parlament rasch nach der Ernennung ablegt. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum ist dieser Aufwand überhaupt nötig?

Der Grund für die Sondersitzung findet sich in Grundgesetz-Artikel 64: Er schreibt fest, dass ein neuer Minister oder eine neue Ministerin vor dem Bundestag einen Eid ablegen muss. Das Grundgesetz nennt zwar keine Frist – allerdings soll die Vereidigung nach allgemeiner Rechtsauffassung "in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang zur Amtsübernahme" stehen, wie das Bundesinnenministeriums mitteilte. Deswegen wird nicht bis nach der Sommerpause gewartet. Offiziell im Amt ist Kramp-Karrenbauer bereits seit ihrer Ernennung im Namen des Bundespräsidenten am vergangenen Mittwoch.

Wer darf eine Sondersitzung beantragen?

Der Bundestagspräsident muss eine Sondersitzung einberufen, wenn der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin oder ein Drittel der Abgeordneten dies verlangt. So steht es in Grundgesetz-Artikel 39. Der Begriff "Sondersitzung" taucht in der Geschäftsordnung des Bundestags allerdings gar nicht auf. Er hat sich eingebürgert für Zusammenkünfte, die außerhalb der regulären Sitzungswochen stattfinden.

Wer trägt die Kosten?

Die Abgeordneten – derzeit sind es 709 – müssen aus ihren Heimat- oder Urlaubsorten zurückgerufen werden. Die Kosten für die An- und Rückreise werden vom Bundestag übernommen und damit letztlich vom Steuerzahler. Für frühere Sondersitzungen wurden die Kosten auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Auf welchen Wert sich die Kosten am Mittwoch addieren, ist noch unklar: Es wird natürlich einen Unterschied machen, ob ein Abgeordneter aus Bayern zurückgeholt werden muss oder etwa aus dem Urlaub in Brasilien. Sondersitzungen werden selten einberufen. Seit 1949 gab es 54 solcher Sitzungen.

Was ist das Besondere der Sitzung am Mittwoch?

Die Abgeordneten tagen nicht wie üblich im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes, sondern im Foyer des benachbarten Paul-Löbe-Hauses.

Denn im Plenarsaal wird derzeit umgebaut: Der Teppichboden wird erneuert, zudem wird eine Hörhilfe für Hörgeschädigte installiert. Das 2001 eröffnete Paul-Löbe-Haus beherbergt vor allem Abgeordnetenbüros und Ausschusssäle. Für die Plenarsitzung wurden in dem futuristischen Foyer eigens Stühle, ein Rednerpult und eine Regierungsbank angebracht. Kramp-Karrenbauer wird nach ihrer Vereidigung eine 15-minütige Regierungserklärung abgeben, auf die eine einstündige Debatte folgen soll.