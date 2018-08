Nach Abstimmung : EU-Kommissionspräsident will Zeitumstellung abschaffen

Jean-Claude Juncker will den Wechsel zwischen Winter- und Sommerzeit beenden und sich in der EU dafür stark machen.

von Viktoria Meinholz

31. August 2018, 09:11 Uhr

Brüssel | Nachdem sich die Mehrheit der Europäer gegen die Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit ausgesprochen hat, will sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nun für eine Beendigung der Zeitumstellung aussprechen. Das sagte Juncker im ZDF. Er werde in der Kommission für die Abschaffung werben. "Das werden wir heute beschließen", sagte er zur laufenden Kommissionsklausur. "Die Menschen wollen das, wir machen das", so Juncker.

Mehr dazu in Kürze.