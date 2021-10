Streit um Pandemie-Strategie : Söder warnt vor Ende epidemischer Lage

Der Gesundheitsminister will die epidemische Lage - Grundlage vieler Corona-Maßnahmen - auslaufen lassen. Widerspruch kommt aus Bayern: CSU-Chef Söder warnt davor, die Gesellschaft „wehrlos“ zu machen.

München | Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt vor einem Auslaufen der epidemischen Lage auf Bundesebene. Wenn dies passiere, „gibt es de facto keine Rechtsgrundlage mehr - egal für was. Weder für das Testen in der Schule, noch für Masken, noch für ganz normale Ideen wie 3G plus, oder 2G oder 3G“, sagte er im Bayerischen Rundfunk. In die...

