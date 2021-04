Söder oder Laschet? : Vier Szenarien: So kann die Union ihren Kanzlerkandidaten küren

Einer gewinnt Umfragen, der andere hat ein Vorrecht. Wird Markus Söder (CSU) oder Armin Laschet (CDU) Kanzlerkandidat?

Berlin | Das Rennen um die Kanzlerkandidatur geht in den Endspurt. In dieser Woche soll die Entscheidung fallen. Wie genau das allerdings vollzogen werden soll, ist immer noch unklar. Vier Modelle kämen in Frage: 1. Einer zieht zurück Im Duell der beiden könnte einer der beiden zurückziehen. Wenn sich abzeichnet, dass Söder klar die Oberhand hat, könnte ...

