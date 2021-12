„Düsseldorfer Tabelle“ : Neue Berechnung: So viel Unterhalt steht Ihrem Kind zu

Für Geschiedene und getrennt lebende Eltern ist die "Düsseldorfer Tabelle" die Richtschnur für den Unterhalt. Das ändert sich im kommenden Jahr.

Düsseldorf | Zum neuen Jahr steht Trennungskindern laut "Düsseldorfer Tabelle" etwas mehr Unterhalt zu. Allerdings liegt die Erhöhung in vielen Fällen unter einem Prozent, wie das Düsseldorfer Oberlandesgericht am Montag bekanntgab. Der Mindestunterhalt beträgt danach ab dem 1. Januar 2022 für Kinder von einem bis fünf Jahren 396 Euro pro Monat, ein Plus von dr...

