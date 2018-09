Kühnert, Wagenknecht und Co. : So regen sich Politiker in ihrer Whatsapp-Gruppe über die Beförderung von Maaßen auf

Der frühere Verfassungsschutz-Chef Maaßen wurde weg-befördert. Viele Politiker regen sich darüber bei Whatsapp auf.

von Christian Ströhl

19. September 2018, 16:07 Uhr

Hamburg | Nach seinem Wechsel ins Bundesinnenministerium soll Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen weiter mit dem Thema Sicherheit befasst werden. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch in Berlin mitteilte, soll Maaßen als Staatssekretär für die Bereiche Bundespolizei, Cybersicherheit und öffentliche Sicherheit zuständig sein. Der Wechsel wurde nach dem Ringen um die Zukunft Maaßens am Dienstag unter den Parteichefs der Großen Koalition vereinbart. Viele Politiker der Regierungsparteien waren mit der Beförderung gar nicht einverstanden, wie ein Blick in die geheime Whatsapp-Gruppe zeigt:

Anmerkung der Redaktion: All diese Zitate haben die Spitzenpolitiker in der Causa Maaßen abgegeben. Alle Zitate sind authentisch. Wir haben einzig die Emojis ergänzt und die Whatsapp-Gruppe erfunden.