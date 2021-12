Corona-Pandemie : Schweizer Regierung aktiviert die Armee für Corona-Einsatz

In der Schweiz steigen die Corona-Fallzahlen. Mit der Hilfe von 2500 Armeeangehörigen will die Regierung nun verhindern, dass die Kantone an ihre Grenzen stoßen.

Bern | Die Schweizer Regierung hat den Einsatz der Armee in Krankenhäusern, in Impfzentren oder für den Transport von Covid-19-Patienten genehmigt. Kantone können nun Unterstützung anfordern, wenn ihre eigenen Mittel nicht ausreichen, wie die Regierung in Bern bekanntgab. Es sei nicht auszuschließen, dass die Kantone wegen der hohen Fallzahlen und der Lag...

