Regierung : Schwedisches Parlament stimmt über Regierungschefin ab

Das sonst so fortschrittliche Schweden hatte noch nie eine weibliche Ministerpräsidentin. Die Sozialdemokratin Magdalena Andersson steuert nun als erste Frau auf diesen Posten zu.

Stockholm | Schweden könnte erstmals in seiner Geschichte eine Ministerpräsidentin bekommen. Die Sozialdemokratin Magdalena Andersson stellt sich dafür am Mittwoch im Parlament in Stockholm einer Abstimmung. Dabei entscheidet sich, ob die 54-Jährige zur Regierungschefin des skandinavischen EU-Landes gewählt wird. Eine spät erzielte Vereinbarung mit der Linkspa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.