Nach sieben Jahren : Schwedens Regierungschef Löfven kündigt Rücktritt an

Schweden erlebt einen turbulenten politischen Sommer: Erst vor wenigen Wochen wurde Ministerpräsident Löfven nach einer Regierungskrise erneut ins Amt gewählt. Nun kündigt er seinen endgültigen Rücktritt an.

Stockholm | Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven zieht sich nach sieben Jahren an der Spitze der Regierung noch in diesem Herbst zurück. Der 64-Jährige kündigte an, dass er Anfang November sein Amt als Vorsitzender der Sozialdemokraten niederlegen und dann auch als Regierungschef aufhören werde. Die Entscheidung sei schon seit einer Weile in ihm ger...

