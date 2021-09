Bundestagswahl 2021 : Scholz für Ampelkoalition: SPD, Grüne und FDP sollen regieren

Nach dem Wahlabend sieht SPD-Kandidat den Auftrag, gemeinsam mit Grünen und FDP eine Ampelkoalition zu bilden.

Berlin | In einer Stellungnahme am Morgen nach der Wahl hat SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz den Regierungsauftrag für sich reklamiert und für eine Ampelkoalition votiert. Dabei argumentierte er mit den Zuwächsen und Verlusten an Wählerstimmen. Mit den Stimmenverlusten hätten CDU und CSU die Botschaft der Bürger bekommen, dass sie in die Opposition gehen sol...

