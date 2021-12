Außenpolitik : Scholz: Gemeinsam mit Frankreich Europa stark machen

Frankreich ist traditionell das Reiseziel Nummer eins neuer Kanzler und Kanzlerinnen. Daran hält sich auch Olaf Scholz. Anschließend geht es nach Brüssel - auch das ist keine Überraschung.

Berlin/Paris/Brüssel | Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Antrittsbesuch in Frankreich den Willen zur Zusammenarbeit betont. „Es geht darum, wie wir Europa stark machen können, die europäische Souveränität in all den Dimensionen, die dazu gehören. Da geht es um ökonomische Fragen, um Sicherheitsfragen und Fragen der Außenpolitik“, sagt Scholz bei einem Treffe...

