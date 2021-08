Prozess : Schlappe für Assange im Tauziehen mit USA um Auslieferung

Seit mehr als zwei Jahren sitzt Julian Assange bereits in London hinter Gittern. Noch immer ist nicht endgültig entschieden, ob er in die USA ausgeliefert wird. Nun steht eine wegweisende Anhörung an.

London | Im Rechtsstreit um den Auslieferungsantrag der USA hat Wikileaks-Gründer Julian Assange am Mittwoch eine Teilniederlage erlitten. Wie der Vorsitzende Richter am Londoner High Court mitteilte, soll der Umfang für die im Oktober geplante Hauptverhandlung im Berufungsverfahren erweitert werden. Die US-Seite zieht die Unabhängigkeit eines Experten bei ...

